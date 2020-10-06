Безнадежная ситуация в ВВС - эксперт рассказал, на чем летают украинские пилоты
На новые самолеты западного производства нет денег, свои самолеты строим с привлечением иностранных запчастей
В украинских Военно-воздушных силах катастрофическая ситуация, самый новый самолет на вооружении - 1990-х годов выпуска, а на новые нет денег.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал политический эксперт Геннадий Дубов, комментируя трагедию Ан-26 в Харьковской области.
"Даже сегодня, когда мы собираем новый Ан-178 без участия Российской Федерации, у нас вышло 2/3 американских деталей. То есть мы на треть можем сегодня новый самолет самостоятельно разработать. Это мало. Плюс в наших войсках с авиационной техникой все плохо, потому что у нас более нового самолета, чем 1990 год, нет. Все советское", - сказал Дубов.
Читайте также: Было еще два вертолета — в ВСУ рассказали новые подробности о крушении Ан-26
Также эксперт обратил внимание на ту проблему, что все самолеты на вооружении украинских ВВС - российского производства.
"Плюс такие самолеты, как МиГ, Су производятся в России, а это по сути единственные самолеты, которые есть на вооружении в Украине, кроме учебно-боевых. Даже детали мы сегодня должны покупать в обход санкций, которые россияне наложили на Украину. Производить сами мы их не можем, новую технику мы также закупать не можем, потому что стоимость одного самолета западного образца примерно 1 млрд гривен", - сказал эксперт.
Читайте также: "Недопустимо, что техника такая старая": вице-премьер о катастрофе Ан-26
Дубов назвал ситуацию "безнадежной".
"Это все делает безнадежной ситуацию в наших Воздушных силах, которая должна быть исправлена прежде всего финансированием, обучением наших пилотов", - сказал эксперт.
Напомним, ранее конфликтолог-международник Григорий Перепелица в эфире канала "Украина 24" сказал, что крушение самолета Ан-26 с курсантами произошло из-за плохого состояния военной техники.