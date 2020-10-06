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Безнадежная ситуация в ВВС - эксперт рассказал, на чем летают украинские пилоты На новые самолеты западного производства нет денег, свои самолеты строим с привлечением иностранных запчастей

В украинских Военно-воздушных силах катастрофическая ситуация, самый новый самолет на вооружении - 1990-х годов выпуска, а на новые нет денег.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал политический эксперт Геннадий Дубов, комментируя трагедию Ан-26 в Харьковской области.

"Даже сегодня, когда мы собираем новый Ан-178 без участия Российской Федерации, у нас вышло 2/3 американских деталей. То есть мы на треть можем сегодня новый самолет самостоятельно разработать. Это мало. Плюс в наших войсках с авиационной техникой все плохо, потому что у нас более нового самолета, чем 1990 год, нет. Все советское", - сказал Дубов.

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Также эксперт обратил внимание на ту проблему, что все самолеты на вооружении украинских ВВС - российского производства.

"Плюс такие самолеты, как МиГ, Су производятся в России, а это по сути единственные самолеты, которые есть на вооружении в Украине, кроме учебно-боевых. Даже детали мы сегодня должны покупать в обход санкций, которые россияне наложили на Украину. Производить сами мы их не можем, новую технику мы также закупать не можем, потому что стоимость одного самолета западного образца примерно 1 млрд гривен", - сказал эксперт.

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Дубов назвал ситуацию "безнадежной".

"Это все делает безнадежной ситуацию в наших Воздушных силах, которая должна быть исправлена прежде всего финансированием, обучением наших пилотов", - сказал эксперт.

Напомним, ранее конфликтолог-международник Григорий Перепелица в эфире канала "Украина 24" сказал, что крушение самолета Ан-26 с курсантами произошло из-за плохого состояния военной техники.