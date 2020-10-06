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В Киеве отец убил 6-летнего ребенка — подробности от полиции Мужчина убил сына ножом и устроил пожар в квартире

В Киеве отец зарезал ножом 6-летнего сына, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть преступление. Трагедия произошла 5 октября около восьми вечера. В семье произошла ссора. Муж выгнал жену из квартиры, пока та искала помощь — нанес несколько ножевых ранений сыну и поджег кроватку с телом ребенка. Внутрь никого не пускал, поэтому спасателям пришлось резать дверь. Сейчас злоумышленник задержан полицией. Мужчина уже признался в совершении преступления. Ему грозит пожизненное заключение.

"У меня сейчас адреналин, какой-то шок. Сами понимаете. Шок, трудно думать. Да, осознавал, что делаю", — сказал отец убитого ребенка.

Старший инспектор Подольского УП ГУНП в г. Киеве Анна Страшок рассказала, что отец признался в преступлении.

"Отец мальчика объяснил, что он нанес несколько ножевых ранений. После чего поджег кровать на которой лежал ребенок. Задержанному будет сообщено о подозрении, по которому предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сказала она.

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Подробности преступления рассказал в эфире канала "Украина 24" начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Поступила информация на 102 от соседей, что происходит семейная ссора, есть дым. Затем была информация от ГСЧС, что они спасательные мероприятия проводят. Когда выломали квартиру и открыли дверь, там был этот отец, на диване, к сожалению, был труп ребенка. По предварительному осмотру с места событий, по его показаниям установлено, что он нанес телесные повреждения ребенку, потом положил на диван и поджег. Он задержан по ст. 208, следователь с прокурором согласовывают подозрение, и будем обращаться в суд об избрании меры пресечения. Все экспертизы будут назначены после избрания меры пресечения. Такая ужасная ситуация", — сказал он.

Напомним, 30 сентября стало известно, что в Киеве погибла сотрудница посольства США.