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Хулиганство, нападения, подкуп — в полиции рассказали о нарушениях перед выборами Глава полиции в Киеве рассказал, за что открывают уголовные производства

Перед местными выборами полиция открыла 25 уголовных производств по нарушениям избирательной кампании. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко в эфире канала "Украина 24".

"Подготовка идет полным ходом, у нас уже все полностью готово для нормального функционирования избирательного процесса непосредственно 25 октября. Относительно правонарушений практически все то же, их не больше, чем на прошлых выборах, та же их структура, это связано с накалом борьбы. Полиция реагирует быстро и жестко. Уже внесены 25 уголовных производств в Единый реестр досудебных расследований, ведется расследование", — сказал он.

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Крищенко рассказал, по каким нарушениям открывались производства.

"По тем уголовным производствам у нас уже предъявлено 8 подозрений по ст. 296 — хулиганство, были факты повреждения избирательной агитации, повреждения избирательных палаток, нападения на активистов — по ним уже предъявлены подозрения 6 лицам. По статье подкуп у нас возбуждено одно уголовное производство. Там еще проводится расследование, подозрения еще нет", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине раскрыли масштабную схему подкупа избирателей.