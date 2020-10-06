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Киев встанет в сплошной пробке — экс-министр дал тревожный прогноз Борис Колесников рассказал о плачевной ситуации с застройкой столицы

В Киеве застроили места, на которых еще при СССР планировалось сделать транспортные развязки. Об этом заявил бывший вице-премьер-министр, экс-министр инфраструктуры Борис Колесников в эфире канала "Украина 24".

"То, что Щербицкий сделал в Киеве – не этом все и остановилось. Все пятна, которые были предназначены для развязок, застроились точечным строительством. Допустим, пересечение Мечникова и Леси Украинки – две высотки. А по большому счету это транспортная развязка, там уже ничего не построишь. Но это еще цветочки. Посмотрите на жилые районы. Где вообще места под спортивные центры? За них никто не принесет взятку", — сказал он.

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Колесников сделал невеселый прогноз о будущем столицы.

"25-этажные нью-хрущевки – это то, чем станет Киев. Через 4-5 лет он встанет в одной сплошной пробке, я это говорил еще Черновецкому… В свое время МКАД расширилась до 6 полос при бюджете всего в два раза больше киевского. Так где деньги? Киев похоронил – кольца нет, и не скоро будет, а строительство кольцевой вокруг Киева - это вопрос номер один", — сказал он.

Ранее Колесников заявил, что система детских садов в Украине нуждается в изменениях.