"Поджоги — это стратегия Кремля": эксперт о пожарах в Луганской области
Тарас Семенюк сравнил поджоги на Донбассе с обстрелами
В Луганской области продолжается ликвидация последствий масштабных лесных пожаров. Эксперт-международник Тарас Семенюк заявил в эфире канала "Украина 24", что поджоги могут быть провокацией со стороны ОРДЛО.
"Это могут быть специально спровоцированные поджоги. У нас осень, как правило, леса горят от жары или от неосторожного обращения с огнем. Луганщина – зона разграничения, где находятся украинские военные, и если происходит поджог со стороны так называемых "ДНР/ЛНР" – это провокация.
Это те же самые обстрелы, но в другом формате, назовем это так, чтобы посеять определенную панику, чтобы военные отошли от линии разграничения, никто не будет стоять под пожаром. И в определенной степени идет попытка представить, что в государстве есть хаос", — сказал он.
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Эксперт считает, что происходящее вписывается в стратегию Кремля.
"Это и есть основная стратегия кремлевских пропагандистов и главарей временно оккупированных территорий – посеять панику. У нас выборы, и нужно показать, что власть не действует, не контролирует ситуацию", — сказал он.
Ранее заместитель начальника отдела использования лесных ресурсов Гослесагентства Александр Рыбак рассказал подробности о работе по ликвидации последствий пожаров.