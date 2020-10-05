"Поджоги — это стратегия Кремля": эксперт о пожарах в Луганской области

В Луганской области продолжается ликвидация последствий масштабных лесных пожаров. Эксперт-международник Тарас Семенюк заявил в эфире канала "Украина 24", что поджоги могут быть провокацией со стороны ОРДЛО.

"Это могут быть специально спровоцированные поджоги. У нас осень, как правило, леса горят от жары или от неосторожного обращения с огнем. Луганщина – зона разграничения, где находятся украинские военные, и если происходит поджог со стороны так называемых "ДНР/ЛНР" – это провокация.

Это те же самые обстрелы, но в другом формате, назовем это так, чтобы посеять определенную панику, чтобы военные отошли от линии разграничения, никто не будет стоять под пожаром. И в определенной степени идет попытка представить, что в государстве есть хаос", — сказал он.