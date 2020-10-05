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Ликвидация последствий пожаров на Луганщине: озвучены подробности Леса очистят от поврежденной огнем древесины

В Луганской области будут проведены работы по ликвидации последствий масштабных лесных пожаров. В лесах пройдет санитарная рубка, обгоревшую древесину уберут.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель начальника отдела использования лесных ресурсов Гослесагентства Александр Рыбак.

"Оставлять в лесу поврежденную огнем древесину в большом количестве нельзя. Она легко воспламеняется, и может спровоцировать новый пожар. Также это потенциальная опасность для заражения леса разными болезнями. Для лесного хозяйства важно провести ликвидацию последствий, убрать обгорелую древесину и провести обновление леса", - сказал Рыбак.

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По его словам, оценивается общее состояние деревьев, огневое поражение, влияние на окружающую среду. Также назначаются санитарные мероприятия – санитарная рубка.

"После таких работ постоянные лесопользователи получают лесоматериалы. Для реализации такой древесины в 2019 году правительство приняло постановление №1178. По этому постановлению основная масса заготовленной древесины должна быть реализована на электронных аукционах. Кроме того, продажа может проходить в соответствии с законом о публичных закупках, по отдельным договорам для нужд населения (отопление, строительные работы)", - сообщил чиновник.

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Ранее советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Украина 24" не исключил, что причиной масштабных пожаров в Луганской области была диверсия.