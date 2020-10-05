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Масштабные пожары на Луганщине: в МВД сделали заявление насчет причин На данный момент пожар локализован, но не ликвидирован

Полиция не исключает, что причиной масштабных пожаров в Луганской области стал поджог, однако эта информация окончательно не подтверждена.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала спикер ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

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Комментируя версию поджога, она отметила:

"Это возможный поджог, эта информация официально не подтверждена. Должны там работать следователи, отрабатываться следственные действия для того, чтобы окончательно назвать причину. На данный момент это – "возможно", я настаиваю на этом. Полиция отрабатывает все версии, потому что 146 возгораний было одновременно, в каждом случае может быть своя причина. Еще продолжаются следственные действия в тех местах, где полностью выгорели дома жителей, следователи описывают повреждения. Говорить о том, что приступили к обобщенной информации, нельзя, еще работаем".

Погукай также рассказала, что на данный момент пожар, который подходил вплотную к электроподстанции и мог перекинуться на газопровод, локализован. По ее словам, пожарные работают над окончательной ликвидацией очагов возгорания.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" эксперт Ассоциации саперов Украины Руслан Пятковский рассказал, что пожары в Луганской области могут уничтожить до 50% мин, находящихся на территории стихийного бедствия.