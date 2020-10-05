"ХАРД с Влащенко": гость студии - Евгений Мураев
Главные темы эфира - экономический кризис и ситуация на Донбассе
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - Евгением Мураевым, народным депутатом Украины нескольких предыдущих созывов - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Экономический кризис и трудности осени 2020-го.
- - Кто предложит пути достижения мира на Донбассе?
- - Единство или раскол страны?
Смотрите 5 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".