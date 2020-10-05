"ХАРД с Влащенко": гость студии - Евгений Мураев

Главные темы эфира - экономический кризис и ситуация на Донбассе

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Евгений Мураев

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - Евгением Мураевым, народным депутатом Украины нескольких предыдущих созывов - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Экономический кризис и трудности осени 2020-го.
  • - Кто предложит пути достижения мира на Донбассе?
  • - Единство или раскол страны?

Смотрите 5 октября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Наталья Влащенко Евгений Мураев