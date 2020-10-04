Коронавирус бушует: министр рассказал, устоит ли система здравоохранения Украины
Максим Степанов рассказал, насколько готовы медики и больницы к усилению заболеваемости
Сейчас в Украине в 5 раз больше больных коронавирусом или с подозрением, чем в июле. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос, может ли система здравоохранения не выдержать наплыва больных.
"У нас в середине июля количество пациентов, одновременно находящихся в больницах, составляло чуть более 3500 человек больных коронавирусом. На сегодняшний день у нас больных или с подозрением — уже более 16 000, это практически в 5 раз больше. И заполняется каждый день. У нас есть предел", — сказал он.
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Также Степанов назвал главные проблемы с эпидемией.
"Если мы говорим о койках, то у нас на сегодняшний день отведено 36 тысяч кроватей под больных COVID-19. (Если больных будет больше - ред.) просто некуда будет их принимать. Мы же не можем, условно говоря, не принимать больных, не предоставлять помощь при инсультах и тому подобное. И конечно, это главное беспокойство, которое у нас возникает. То есть мы переоборудуем систему, мы добавляем кровати, добавляем кислород, но, извините, у нас просто может банально не хватить врачей, которые в состоянии предоставлять эту медицинскую помощь. Мы, возможно, еще на 15 тысяч коек увеличим", — сказал он.
Ранее экс-премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине все еще продолжается первая волна коронавируса.