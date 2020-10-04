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Сюда не ездят скорые — журналисты "Сегодня" увидели, как живут люди на фронтовом Донбассе В Опытном шесть лет нет электричества и связи

Журналисты "Сегодня" продолжают репортажи с передовой. О том, как живется в селе Опытное в Донецкой области — в сюжете в эфире канала "Украина 24"

"Сейчас мы в Опытном. Это поселок напротив Донецкого аэропорта, за который шли едва ли не самые ожесточенные бои с начала войны на Донбассе. Но здесь, в отличие от, например, Широкино, люди живут... или скорее выживают. До войны здесь проживало 800 человек. Сейчас — 36. Здесь нет электричества, воды, связи, не приезжают "скорые". Местная жительница получила тяжелое ранение в подбородок и живот, потеряла два пальца", — рассказали журналисты.

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Жительница Опытного Мария Кубарькова рассказала, как получила ранения:

"Я была в душе, купалась, как раз подняла руку ... из "Града "как дали, в задушку бахнуло. Пальчики, подбородок шили и живот. Зашивали, извлекали осколки".

Несмотря на пережитый ужас, из родного Опытного женщина не уехала. О чем просит — вернуть в поселок электричество. Они живут без света 6 лет, готовят на улице, отапливают квартиры буржуйками. Обстрелы поутихли, но жизнь без элементарных вещей, говорят, ад. Как узнали журналисты, цена вопроса возвращения электричества в поселок — 1,3 млн грн. Режим тишины держится два месяца, люди молятся, чтобы перемирие держалось, потому что это их единственная надежда вернуться к нормальной жизни.

"Сегодня мы смогли увидеть последствия войны в поселках, которые находятся на линии огня. Попасть сюда журналистам непросто. Мы здесь благодаря Национальной платформе примирения и единства", — говорят журналисты "Сегодня".

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Председатель Национального платформы примирения и единства Сергей Сивохо рассказал о цели организации:

"Одна из задач НППЕ — это помощь людям в серой зоне. Люди, которые ужасно страдают, живут в совершенно диких условиях уже 7 лет. Например, здесь в Опытном, такое впечатление, что опыты над людьми ставят. Попробуйте пожить без света, без воды без газа", — сказал он.

Напомним, в предыдущем репортаже журналисты показали, что происходит в селе Широкино.