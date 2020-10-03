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Журналисты "Сегодня" побывали на передовой на Донбассе: эксклюзивные кадры Что происходит у линии соприкосновения в Донецкой области

Журналисты "Сегодня" побывали на передовой и узнали, как живет Широкино. Подробнее — в сюжете.

Крайняя южная точка линии соприкосновения в Донецкой области. Ее жителям когда-то можно было позавидовать, что они живут в раю на берегу Азова. Так было ровно до февраля 2015 года. Райский уголок превратился в руины, здесь ни души, но вернуть сюда жизнь мечтают люди, которые покинули дом. Без слез смотреть кадры, которые мы сняли здесь, широкинцы не могут.

"Люди, остановите это безумие. Мы молим Бога ежеминутно, чтобы закончилась война, чтобы мы домой могли вернуться, чтобы рана на сердце зажила, и чтобы избавиться от этого переселенческого клейма. Самое главное, чтобы не гибли люди, а дети смеялись на всей планете", — сказала жительница Донецкой области.

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Кто-то смог убежать от ужасов войны и начать жизнь снова, а кому-то это так и не удалось. Разрушенные семьи, искалеченные судьбы. Представьте, что всю жизнь вы или ваши родители работают, экономят, покупают, обеспечивая себе старость, а своим детям жизнь в достатке. Но в один день им приходится бросить все и бежать от войны. Теряют все имущество под обстрелами, у них больше ничего нет — страх, непонимание, как жить дальше. У всех только одно желание — чтобы прекратились обстрелы.

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Лидер национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо рассказал, что власти делают для жителей Донбасса.

"Депутатов собирались сюда привезти, почему-то никто так и не собрался, депутаты сюда не приехали. Зато хорошо что приехали вы. И теперь вся страна благодаря телеканалу "Украина" сможет посмотреть - что это, как это и почему это? Слава Богу, уже достигли того, что в сентябре было принято решение в Кабмине, что будет компенсирована стоимость утраченного жилья, будет понемногу выходить. Широкинцы, мы не бросаем вас", — сказал он.

Ранее Сивохо заявил, что для установления мира в Украине нет никаких препятствий, и "нужно просто выполнять обязательства".