Есть опасность - участник переговоров по Донбассу об угрозах Грызлова

Сергей Гармаш считает, что записи переговоров нельзя публиковать, это чревато манипуляциями

Есть опасность - участник переговоров по Донбассу об угрозах Грызлова

Угрозы главы российской делегации в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова опубликовать записи переговоров - это опасный прецедент.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал член украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш.

"Может, они записывают, и будут записывать, и записывали, а проблема в том, что нельзя опубликовать эти записи, вы же знаете, что такое телевидение. Можно вырвать что-то из контекста, и потом подать как внутриполитические проблемы", - сказал участник переговоров.

Читайте также: Лубкивский ответил, готов ли стать спикером украинской делегации в ТКГ

Популярное видео

"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о том, когда уйдет Лукашенко
"Третья мировая — это вопрос времени": Надежда Савченко о геополитике
"Время Голованова": о Беларуси и Донбассе с Олегом Ляшко и Дмитрием Спиваком

Гармаш объяснил ситуацию на конкретном примере.

"Простой пример: мы обсуждаем, как записано в Минских соглашениях, "народную милицию". Я говорю: да, хорошо, мы согласны, но она должна финансироваться из местных бюджетов, а местные бюджеты на Донбассе пусты, потому что там нет экономики. Она должна патрулировать улицы в составе законной украинской полиции и не иметь права ношения оружия. Это нормальный вариант. Но я понимаю, что покажет Россия, она покажет Гармаша, который скажет: "Да, я согласен на народную милицию". На этом и закончится моя дипломатическая карьера", - сказал журналист.

Читайте также: Фокин решил уйти сам - Тищенко об изменениях в ТКГ по Донбассу

Гармаш назвал эту ситуацию "очень опасным прецедентом". 

"Ничего мы там такого не говорим, что мы боимся показывать", - сказал представитель ТКГ.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о деталях заседания, на котором российская сторона предложила вести аудио- и видеозапись. Предложение сделал Грызлов, который сказал, что, учитывая то, что "Украина допускает искажения некоторых фактов, заявлений, толкований, которые произносятся на конференции", нужно делать записи.

Источник Украина 24 Теги Донбасс ТКГ Сергей Гармаш Борис Грызлов