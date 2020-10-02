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Есть опасность - участник переговоров по Донбассу об угрозах Грызлова Сергей Гармаш считает, что записи переговоров нельзя публиковать, это чревато манипуляциями

Угрозы главы российской делегации в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова опубликовать записи переговоров - это опасный прецедент.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал член украинской делегации в ТКГ журналист Сергей Гармаш.

"Может, они записывают, и будут записывать, и записывали, а проблема в том, что нельзя опубликовать эти записи, вы же знаете, что такое телевидение. Можно вырвать что-то из контекста, и потом подать как внутриполитические проблемы", - сказал участник переговоров.

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Гармаш объяснил ситуацию на конкретном примере.

"Простой пример: мы обсуждаем, как записано в Минских соглашениях, "народную милицию". Я говорю: да, хорошо, мы согласны, но она должна финансироваться из местных бюджетов, а местные бюджеты на Донбассе пусты, потому что там нет экономики. Она должна патрулировать улицы в составе законной украинской полиции и не иметь права ношения оружия. Это нормальный вариант. Но я понимаю, что покажет Россия, она покажет Гармаша, который скажет: "Да, я согласен на народную милицию". На этом и закончится моя дипломатическая карьера", - сказал журналист.

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Гармаш назвал эту ситуацию "очень опасным прецедентом".

"Ничего мы там такого не говорим, что мы боимся показывать", - сказал представитель ТКГ.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о деталях заседания, на котором российская сторона предложила вести аудио- и видеозапись. Предложение сделал Грызлов, который сказал, что, учитывая то, что "Украина допускает искажения некоторых фактов, заявлений, толкований, которые произносятся на конференции", нужно делать записи.