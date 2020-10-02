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В Украине сохраняется опасность пожаров — синоптик назвала регионы В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на 10 дней

В Луганской области, где продолжаются масштабные пожары, в ближайшие дни сохранится сухая погода. Об этом рассказала ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала "Украина 24".

"Более месяца продолжается сухой период, и в ближайшие 10 суток значительных дождей не прогнозируется. Будет умеренный ветер с отдельными порывами 12-13 метров в секунду, температура днем 17-23 градуса. Вчера был ветер 15-20 м/с. В ближайшие дни такого ветра уже не будет. Возможно, уже после 10 октября изменится погода", — сказала она.

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По словам синоптика, пожароопасная ситуация наблюдается во всех восточных регионах.

"Это Харьковская, Луганская, Донецкая область. Туда не дошли дожди, которые были у нас, и там остается сухая погода, и в ближайшую неделю мы там дождей не прогнозируем", — сказала она.

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30 сентября вечером на территории Луганской области было зафиксировано 85 пожаров. По словам военных, из-за шквального ветра лесной пожар распространился на территорию некоторых населенных пунктов. Основные усилия в тушении были сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" эксперт Ассоциации саперов Украины Руслан Пятковский рассказал, что пожары в Луганской области могут уничтожить до 50% мин, находящихся на территории стихийного бедствия.