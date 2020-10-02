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На Луганщине сгорело 19 тысяч га - в ГСЧС рассказали, есть ли угроза для людей Привлечена авиация, но тушение осложняется порывами ветра

Новых очагов пожаров сейчас нет, всего огнем выжжено более 19 тысяч гектаров.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала спикер ГСЧС в Луганской области Любовь Бугра, комментируя масштабные пожары на Луганщине.

"Новых возгораний нет. Можем сказать, что, по предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 19 тыс. гектаров", - сказала представитель ГСЧС.

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По словам спикера, необходимости эвакуации людей сейчас нет.

"Сейчас нет угрозы для того, чтобы была эвакуация, наши спасатели отбивают огонь от населенных пунктов, чтобы он не распространялся. Если нужна будет эвакуация, органы местной власти будут этим заниматься", - сказала Бугра.

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Также она сказала, что угрозы для населенных пунктов нет.

"На восьмом очаге пожара, где возник пожар на околице села Смоляниново Новоайдарского района, огнем пройдено более 1400 га леса, также возник верховой пожар в районах населенных пунктов Боровеньки, Щедрищево и Пурдовка. Там привлечена авиация, но все усложняется порывами ветра. Угрозы населенным пунктам нет, для Северодонецка также угрозы нет", - сказала Бугра.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" спикер Операции объединенных сил Виктор Шубец сказал, что боевики сознательно спровоцировали пожары, обстреливая территорию зажигательными патронами.