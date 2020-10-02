Виноваты боевики - в ООС объяснили, что стало причиной пожаров на Луганщине
Спикер ООС допускает, что боевики ориентировались на ветер, дующий в сторону контролируемой территории
Боевики сознательно спровоцировали масштабные пожары в Луганской области, обстреливая территорию зажигательными патронами.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал спикер Операции объединенных сил Виктор Шубец.
"Это (поджог боевиками - ред.) соответствует действительности в полной мере. Вчера ООС подтвердила эту информацию, есть официальная информация на странице в Facebook. Зажигательные пули используются врагом в ночное время либо для подсветки наших позиций и корректировки огня, либо для поджога сухой травы. Все это сделано сознательно по очевидным причинам, подробности лучше может озвучить разведка. Возможно, враг посмотрел, что ветер дует в нашу сторону", - сказал спикер.
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Также Шубец рассказал о взрывах мин на минных полях, спровоцированных пожарами.
"Вчера была такая ситуация в Станице Луганской, сегодня тише, громких взрывов нет. Со вчерашнего дня КПВВ закрыты, сейчас мы оцениваем убытки, причиненные государству. Сегодня нет угрозы здоровью людей - местных жителей, военных", - сказал Шубец.
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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" эксперт Ассоциации саперов Украины Руслан Пятковский рассказал, что пожары в Луганской области могут уничтожить до 50% мин, находящихся на территории стихийного бедствия.