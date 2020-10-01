Сапер рассказал, сколько мин могут уничтожить пожары на Луганщине
Эксперт Ассоциации саперов напомнил о правиле: год войны - 10 лет разминирования
Масштабные пожары в Луганской области могут уничтожить до 50% мин, находящихся на территории стихийного бедствия.
Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал эксперт Ассоциации саперов Украины Руслан Пятковский.
"Эта проблема (разминирование - ред.) возникла давно, мы откладывали эту ситуацию сплошного разминирования очень долго - и сейчас мы пожинаем плоды. По поводу пожаров, насколько они могут уничтожить боеприпас. Ну, скажем так, примерно 50% пожар уничтожит", - сказал эксперт.
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По словам Пятковского, сплошного разминирования требуют не только территории, где произошел пожар, но и Луганская и Донецкая области в целом.
"По большому счету это проблема не только Луганской области, а всей территории Донецкой и Луганской областей, потому что нужно проводить сплошное разминирование. Тем более со временем, по законам физики, любой предмет, попавший в землю, будет с каждым годом на 5-10 см выходить из земли наружу. По международным стандартам, один год войны – это 10 лет разминирования", - сказал Пятковский.
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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" политолог Владимир Цыбулько высказал мнение, что пожары могут быть спровоцированы боевиками "зеркально" по отношению к подобным пожарам на территории России.