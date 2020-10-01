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Горит в России - горит и у нас: политолог о "зеркальных" диверсиях боевиков По мнению эксперта, в украинскую сторону специально стреляют зажигательными снарядами

Масштабные пожары в Луганской области могут быть спровоцированы боевиками "зеркально" по отношению к подобным пожарам на территории России.

Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал политолог Владимир Цыбулько.

"Дело в том, что когда происходят катаклизмы на территории России, подобные катаклизмы организовываются на территории Украины, так сказать, зеркально. Хочу напомнить, что в эти дни полыхают большие пожары в Воронежской области, катастрофического масштаба. Очевидно, решили зеркально подыграть", - сказал Цыбулько.

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По мнению политолога, пожар специально спровоцирован стрельбой зажигательными снарядами.

"Это выглядит как умышленный поджог, причем явно стреляли трассерами и зажигательными боеприпасами в сторону Украины. Как раз боевики ставили целью выжечь систему стационарных камер, автоматизированных пунктов наблюдения, которые волонтеры передали войскам, это помогало украинцам контролировать ситуацию", - сказал Цыбулько.

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Напомним, что во время пожаров в Луганской области в начале сентября глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Украина 24" рассказал, что боевики препятствуют тушению.