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"Стою в тапочках, в чем были, в том и выскочили": жительница Луганщины рассказала о пожаре В селе Сиротино, наиболее пострадавшем от пожаров, дотла выгорели целые улицы, людям некуда возвращаться

Жительница села Сиротино, находящегося в 2 км от Северодонецка, рассказала, что о пожаре не было никаких предупреждений, люди эвакуировались самостоятельно, в условиях, когда была отключена подача воды и электричество.

Об этом говорится в сюжете канала "Украина 24".

Село Сиротино - один из наиболее пострадавших населенных пунктов на Луганщине. Есть улицы и дома, которые полностью выгорели, люди остались без жилья. Вчера эвакуировали людей, также они сами пытались выбраться из пламени, а сегодня они возвращаются на свои подворья, чтобы спасти хоть что-то из имущества, но спасать уже нечего.

"Вчера был обычный вечер, никакого сообщения о пожаре не было, единственное, что в небе была небольшая задымленность. Никто никого не эвакуировал. Все произошло внезапно, когда пламя подобралось к домам, мы начали понимать, что горим. Выключили свет, в темноте все было наощупь, хватали документы. Вот стою в тапочках, все, что на мне осталось", - рассказала жительница села Наталья.

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По ее словам, приходилось спасать соседа, который не мог ходить.

"Спасали соведа-инвалида, который не может ходить, тут у нас еще дедушка жил, и его надо было спасать. Соседи, все кого могли, бегом в машину и начали вывозить. Возвращаться уже было некуда", - сказала Наталья.

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По ее словам, сгорело абсолютно все.

"У меня хозяйство большое, погорели свиньи, сгорели все холодильники, вся аппаратура, ни крыши, ничего не осталось. Ветер был ужасный, в темноте, когда нет света и воды – представляете, тут старые люди, как вы можете бросаться на огонь, с чем? Воду отключили, свет отключили. Мы только, когда свет отключили, поняли, что надвигается беда, обычно отключают, когда пожар. Никто не предупреждал, пожар начался резко. Все выбирались сами, что-то хватали и бежали. Ехали по трассе, вокруг горел лес, назад уже не пускали. В чем жили, в том и выскочили", - сказала местная жительница.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что масштабные пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.