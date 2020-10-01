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Лубкивский ответил, готов ли стать спикером украинской делегации в ТКГ Дипломат рассказал, что спрашивают об этом несколько дней, но нужно еще два дня на раздумья

Один из кандидатов на должность спикера Трехсторонней контактной группы дипломат Маркиян Лубкивский в эфире канала "Украина 24" ответил, готов ли занять эту должность.

"Меня спрашивают об этом каждый день, и я все еще говорю, что мне нужно несколько дней для того, чтобы окончательно определиться, ничего не поменялось. Я благодарен главе украинской делегации Леониду Кравчуку за такое предложение. Я приятно удивлен, что тот мой опыт, который я получил в свое время, работая в Республике Хорватия, может пригодиться. Но мне еще нужно определенное время, думаю, это недолго, день-два, для того, чтобы принять окончательное решение", - сказал Лубкивский.

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Дипломат однозначно ответил на вопрос ведущих, является ли Россия государством-агрессором.

"Я вам скажу, основываясь на своем опыте, на опыте балканских войн... Да, Российская Федерация развернула и развязала против Украины необъявленную войну, это война, это агрессия против нас, мы должны вернуть мир в Украину, но он должен вернуться на украинских условиях. Эти условия – полное и безусловное возобновление территориальной целостности Украины", - сказал Лубкивский.

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Также Лубкивский критично высказался о Минских договоренностях, отметим тем не менее, что Украина обязана их выполнять.

"Минские соглашения не могут быть догмой с точки зрения возобновления нашей территориальной целостности. Мы должны искать путь для возобновления Украины в международно признанных границах. Будет это минская площадка, венская, женевская или вашингтонская – роли не играет, я бы не стал привязываться к Минским договоренностям. Но их надо выполнять, это часть наших международных обязательств. В правовом плане мы должны быть безупречными", - сказал Лубкивский.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что одним из кандидатов на должность спикера ТКГ является Маркиян Лубкивский, но окончательное решение по нему еще не принято.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Маркиян Лубкивский является основным кандидатом в кресло спикера украинской делегации в ТКГ. Его кандидатуру называл ранее и Александр Качура, уточняя при этом, что "есть и другие кандидатуры".