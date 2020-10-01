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Масштабные пожары на Луганщине: число жертв возросло Полностью пожары потушены только в двух районах

Число жертв масштабных пожаров в Луганской области возросло и составило 6 человек.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщила пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

"Вчера ночью огонь очень близко подходил к населенным пунктам, горели хозяйственные постройки, гаражи, удалось отбить огонь. Пожарные продолжают работу, очень много техники из разных областей. Работает авиация, самолеты, вертолеты. Сама видела в небе, но не видела сколько", - сказала она.

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Погукай отметила, что полиция работает круглосуточно, все делается для эвакуации людей.

"Часть людей размещена в школах Северодонецка. Вчера эвакуировали людей в Новоайдарский район. Мы делаем все, чтобы эвакуировать людей, предупреждать. Круглые сутки работает полиция, граждане помогают. Делаем все для того, чтобы люди знали, что делать, куда ехать, размещаем информацию на дорогах", - сказала спикер МВД.

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По словам спикера, пожары потушены в двух районах.

"Пожары ликвидированы только в двух районах – это Старобельский и Попаснянский. В других населенных пунктах горение продолжается", - сказала Погукай.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что масштабные пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.