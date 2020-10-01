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Аваков о масштабных пожарах на Луганщине: есть признаки поджогов

Министр внутренних дел Арсен Аавков заявил, что масштабные пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Северодонецк вне угрозы, лакокрасочному и спиртовому заводам угрозы уже нет. Большой ветер на шести участках, все еще есть возгорание. Все силы стянуты…" - сказал министр.

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По его словам, вопрос усиления пожарной безопасности в области стоял давно.

"Нам не хватает технических возможностей, мы еще летом обратились в парламент, чтобы усилить на Луганщине, где массивы хвойных лесов и где часто идут провокации со стороны линии размежевания. Все силы брошены на погашение пожаров, на месте работает мой первый заместитель, глава ГСЧС Чечеткин, и я думаю, что сегодня мы с вами будем возвращаться к этой теме с хорошими новостями об уменьшении объемов пожаров", - сказал Аваков.

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Министр отметил, что тушение затрудняется ветром.

"С утра работает авиация, думаю, это даст наибольший эффект. Проблема в том, что большой верховой ветер позволяет быстро передавать огонь по верхушкам деревьев", - сказал Аваков.

Аваков, отвечая на соответствующий вопрос, допустил возможность поджогов со стороны боевиков.

"Мы с этим сталкивались чуть раньше, летом, когда мы видели, что умышленный поджог идет в нашу сторону. Сейчас мы видим похожие приметы, следователи занимаются этими вопросами вместе с военными", - сказал министр.

Отметим, что 30 сентября вечером на территории Луганской области было зафиксировано 85 пожаров. По словам военных, из-за шквального ветра лесной пожар распространился на территорию некоторых населенных пунктов. Основные усилия в тушении были сосредоточены в Новоайдарском, Старобельском и Станично-Луганском районах.