17:09, Сегодня

Известный шеф-повар дал мастер-класс в Константиновке Юные повара остались в восторге

После длительного карантинного перерыва Константиновская Школа поварского искусства вновь распахнула свои двери для юных поваров и кондитеров со всего Донецкого региона. Новый кулинарный сезон в Школе Фонда Бориса Колесникова открылся звездным мастер-классом.

30 сентября известный телевизионный шеф-повар, ведущий программы "Готовим вместе" на канале "Интер" Андрей Дромов дал мастер-класс по приготовлению тар-тара из говядины.

Ученики Константиновского профессионального лицея с интересом наблюдали за работой шефа, которого часто видят по телевизору, а он делился с молодежью кулинарными секретами и тонкостями.

"Если честно, я в восторге от этой Школы поварского искусства, такой в Украине больше нет, такого оборудования нет во многих ресторанах! Аналогичную я видел только за границей, и обучение в ней стоит 5 000 евро в месяц. Подчеркну: Фонд дал моим юным коллегам отличную возможность научиться кулинарному мастерству, развить профессиональные качества, заниматься у крутых шеф-поваров. Желаю им успехов и удачи!", – говорит Андрей Дромов.

Юные повара остались в восторге от мастер-класса.

"Очень важно нам, молодым специалистам, учиться у профессионалов, у мастеров в своем деле – как сегодня. Мы очень ждали открытия Школы поварского искусства после карантина, приезда шеф-поваров, продуктивных кулинарных занятий, и вот сегодня все это совпало. Спасибо всем, благодаря кому этот мастер-класс состоялся!", – рассказывает Ирина, ученица Константиновского профессионального лицея.

Отметим, 3 октября в Школе поварского искусства мастер-классы для студентов даст шеф-повар Сергей Видулин. С 5 по 9 октября юные кондитеры будут учиться приготовлению десертов. А с 12 октября начнутся занятия, в ходе которых ребята узнают о кухнях народов мира.

Фонд Бориса Колесникова открыл в Константиновке бесплатную Школу поварского искусства для молодежи в марте 2019 года. За это время в ней обучились тысячи студентов и учеников Донетчины с пищевыми специальностями.