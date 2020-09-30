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С Крымом нет определенности - политтехнолог о том, ждать ли Украине большой войны По мнению Станислава Белковского, проблемы с Донбассом достанутся и следующим поколениям

Большой войны внутри Украины не будет, будет "более-менее спокойно".

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил известный российский политтехнолог Станислав Белковский, отвечая на вопрос, будет ли спокойно в Украине.

"Более-менее так. Войны внутри Украины я не предвижу, но это не значит, что ситуацию вокруг Крыма и Донбасса можно решить быстро", - сказал политтехнолог.

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Белковский уверен, что проблему с Донбассом будут решать и следующие поколения.

"Ситуация вокруг Донбасса - это одно или два поколения, 12-15 лет, на мой взгляд. Ситуация вокруг Крыма вообще не определена", - сказал Белковский.

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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" представитель Донецка от Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш заявил, что новая встреча лидеров стран "нормандской четверки" не сможет положить конец войне на Донбассе, вопреки ожиданиям президента Владимира Зеленского. По его мнению, для окончания войны сегодня нет предпосылок.