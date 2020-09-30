"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Спивак
Главная темы эфира - может ли государство защитить жизнь и благосостояние граждан
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - политиком и журналистом Дмитрием Спиваком - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Способно ли государство защитить имущество, здоровье и жизнь украинцев?
- - Кто сегодня отстаивает интересы и права простого гражданина?
- - Самые большие угрозы и опасности, которые ожидают Украину в ближайшее время.
Смотрите 30 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".