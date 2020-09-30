"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Спивак

Главная темы эфира - может ли государство защитить жизнь и благосостояние граждан

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Дмитрий Спивак

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - политиком и журналистом Дмитрием Спиваком - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Способно ли государство защитить имущество, здоровье и жизнь украинцев?
  • - Кто сегодня отстаивает интересы и права простого гражданина?
  • - Самые большие угрозы и опасности, которые ожидают Украину в ближайшее время.

Смотрите 30 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Дмитрий Спивак Наталья Влащенко