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Украинцы изменили отношение к трагедиям — социолог Социолог рассказал, что повлияло на восприятие трагических событий украинцами

Украинцы стали меньше реагировать на трагедии. Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" социолог, политический эксперт Андрей Еременко, комментируя крушение самолета Ан-26 в Харьковской области.

"У нас за время войны украинцы стали менее чувствительны к трагедиям, к гибели военных. Мы не то чтобы привыкли, но стали менее чувствительными. Раньше каждая смерть показывалась как большая трагедия, а сейчас 2-3 смерти в день не вызывают никаких эмоций. Когда какое-то время не было погибших (во время недавнего перемирия на Донбассе — ред.), это воспринималось как "Вау, как хорошо!".

У меня есть гипотеза, что в сравнении с тем шоком, когда россияне сбили украинский самолет в начале войны, сейчас шок намного меньше. Потому что тогда это было в первый раз и это было сбивание, а не авария", — сказал он.

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Эксперт добавил, что во всех трагедиях общество находит политический ракурс.

"Это у нас такой "спорт" — превращать любую проблему в политическую. У нас всегда любая история превращается в повод для критики или похвалы власти, тем более в начале выборов. Это просто нормальный информационный фон в обществе", — сказал он.

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Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба — всего 27 человек. Два человека выжили, однако один из них позже скончался в больнице.