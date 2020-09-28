23:01, Вчера

"Нужно думать о детях": Борис Колесников рассказал о подарке родному городу Бизнесмен уверен, что украинские дети должны расти успешными

Экс-вице-премьер, бизнесмен, общественный деятель Борис Колесников в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" назвал ледовый стадион в Мариуполе, построенный за его средства, подарком детям.

"Это скромный подарок моему родному городу. Я хочу, чтобы дети занимались. Нужно сейчас думать о будущем поколении. Каждый по-своему. Бизнес вкладывает в спорт, это чистое меценатство. Детям не нужны наши трудности, им нужно сегодня. Они вырастут успешными людьми, я в этом уверен, если о них немножко позаботиться", - заявил он.

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На замечание, что для него спорт – это как философия, Колесников ответил:

"Не только спорт. Образование. Я имею в виду не песню Pink Floyd, а настоящее образование".

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Отметим, что открытие Ледовой арены в Мариуполе ориентировочно состоится 17-18 октября. Здесь создадут две детские юношеские школы – по фигурному катанию и хоккею.

Городские власти выделили землю под строительство и подвели коммуникации, деньги на Ледовую арену дал хоккейный клуб "Донбасс", президентом которого является Борис Колесников.