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У школьников Константиновки появилось современное оборудование для скейтбординга Благотворители совместно с Попечительским советом г. Константиновка передали учебным заведениям города портативные деревянные трамплины

Фонд Бориса Колесникова продолжает реализовывать программу, направленную на поддержку и развитие спорта, а также популяризацию здорового образа жизни в Донецкой области. 28 сентября благотворители совместно с Попечительским советом г. Константиновка передали учебным заведениям города портативные деревянные трамплины для скейтбординга и езды на самокатах.

Представители Фонда посетили Ильиновскую опорную школу, а также Константиновские общеобразовательные школы № 6, 9, 11 и 13 и вручили мини-горки юным скейтерам и их наставникам. Именно в этих учебных заведениях наиболее популярен скейтбординг. Теперь подростки смогут разнообразить свой досуг и освоить новые спортивные трюки во внеурочное время. Конструкция портативных трамплинов позволяет использовать их в спортивном зале или легко устанавливать на стадионе или на улице.

«Наши скейтбордисты уже опробовали новые трамплины. От имени педагогов и ребят я благодарю Фонд за реальную поддержку. Уже второй раз с начала учебного года сотрудники Фонда радуют наших учеников и ставят перед ними высокие цели. Наши ребята понимают, что занятие таким экстремальным, уличным видом спорта, как скейтбординг, требует собранности, организованности и дисциплины. Эти качества помогают не только кататься и прыгать на скейте, но и овладевать школьными знаниями. Упорная учеба и активный досуг формируют целеустремленную гармоничную личность», — говорит Светлана Бурдун, директор Ильиновской опорной школы.

С мнением педагогов согласны и благотворители. «Наш благотворительный Фонд поддерживает подрастающее поколение Донбасса, помогает и нередко обеспечивает детям и подросткам условия для занятий разными видами спорта. Спорт — это ведь не просто развлечение, а развитие личных качеств, внимания, силы воли. К тому же в современных условиях ребятам нужно активнее двигаться и больше времени проводить на свежем воздухе. Мы надеемся, что эти портативные трамплины позволят многим скейтерам взять новую высоту или установить личный рекорд. Конечно же, мы желаем успехов и крепкого здоровья всем ученикам и педагогам», — рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

В июне 2018 года Фонд Бориса Колесникова создал Попечительские советы в Константиновке и Дружковке Донецкой области, чтобы привлечь представителей большого бизнеса к развитию городов; инициировать и проводить проекты в области образования, культуры и спорта; оказывать поддержку местным жителям. За два года Фонд совместно с Попечительскими советами реализовали десятки благотворительных проектов и социальных программ: в многоэтажках Константиновки появились новые лифты; в городе открыты Школа поварского искусства и первая в Украине социальная автошкола для молодежи. В Дружковке школьники младших классов бесплатно посещают бассейн и ДЮСШ ХК «Донбасс». Кроме того, благотворители и попечители регулярно организуют и проводят общественные мероприятия: субботники по благоустройству территорий, детские и общегородские масштабные праздники, устанавливают детские площадки, реставрируют памятники павшим во Второй мировой войне, поздравляют медиков и учителей с профессиональными праздниками, оснащают медицинские и образовательные учреждения современным и востребованным оборудованием, поощряют талантливых школьников и студентов, оказывают поддержку юным спортсменам.