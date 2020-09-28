Пользователей "ВКонтакте" хотят поставить на учет — эксперт рассказал, возможно ли это
Эксперт по кибербезопасности рассказал, сможет ли полиция вычислить украинских пользователей запрещенной соцсети
В МВД Украины заявили о новых угрозах в киберпространстве со стороны России. Поэтому правоохранители взялись за пользователей российской сети "ВКонтакте" — их возьмут на учет в полиции, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Эти меры прокомментировал эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Денисенко в эфире канала "Украина 24".
"Вычислить количество активных пользователей "ВКонтакте" в Украине невозможно вообще, потому что они будут отображаться на территории другой страны (пользователи обходят блокировку "ВКонтакте" при помощи сервиса VPN, который показывает вход на сайт из другой страны — ред.). Как можно поставить пользователей на учет — для этого нужно удостовериться, что аккаунт действителен и принадлежит конкретному человеку, а не "троллю". Для этого нужно отслеживать информацию на странице, мониторить связи и проводить аналитику.
Информация о пользователях находится у владельца соцсети. Это телефонный номер, почта и так далее. Если правоохранители смогут брать эту информацию у владельца, тогда смогут мониторить", — сказал он.
Читайте также: "ВКонтакте" обошла блокировку в Украине - эксперт объяснил опасность
Популярное видео
Эксперт рассказал, для чего украинские пользователи используют запрещенную соцсеть "ВКонтакте".
"Стоит отметить, что многие пользователи через соцсеть общаются с близкими людьми за границей. Также в этой сети активно распространяются фейки. Она остается одной из площадок информационной войны", — сказал он.
Ранее эксперт по кибербезопасности Дмитрий Снопченко рассказал, как противостоять кибератакам на украинские сайты.
Напомним, мобильное приложение "ВКонтакте" в Украине заработало без VPN. Теперь не нужно устанавливать сервисы для обхода блокировки, чтобы соцсеть бесперебойно работала на мобильных устройствах. Доступ к соцсети и некоторым другим российским сайтам и сервисам был заблокирован в Украине в 2017 году.