Пользователей "ВКонтакте" хотят поставить на учет — эксперт рассказал, возможно ли это

В МВД Украины заявили о новых угрозах в киберпространстве со стороны России. Поэтому правоохранители взялись за пользователей российской сети "ВКонтакте" — их возьмут на учет в полиции, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Эти меры прокомментировал эксперт по вопросам кибербезопасности Сергей Денисенко в эфире канала "Украина 24".

"Вычислить количество активных пользователей "ВКонтакте" в Украине невозможно вообще, потому что они будут отображаться на территории другой страны (пользователи обходят блокировку "ВКонтакте" при помощи сервиса VPN, который показывает вход на сайт из другой страны — ред.). Как можно поставить пользователей на учет — для этого нужно удостовериться, что аккаунт действителен и принадлежит конкретному человеку, а не "троллю". Для этого нужно отслеживать информацию на странице, мониторить связи и проводить аналитику.

Информация о пользователях находится у владельца соцсети. Это телефонный номер, почта и так далее. Если правоохранители смогут брать эту информацию у владельца, тогда смогут мониторить", — сказал он.