Будем жить еще хуже — Саакашвили предостерег от некоторых законов
Михаил Саакашвили рассказал, какие законы нужны Украине
Глава исполкома Совета реформ Михаил Саакашвили рассказал в эфире канала "Украина 24" об "идиотских" европейских законах.
"Идиотские директивы Евросоюза. Вот сейчас мои друзья рассказывали: чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе, приходят каждую неделю проверяющие, ходят там, каждый раз придумывают что-то новое, дебильное, чтобы тебя замучить. Но немцы хотя бы взяток не берут. Как только немцы выписывают нам через директивы Евросоюза такую же систему проверки ресторанов в Украине - в Украине это выливается в полный беспредел и коррупцию. То есть слепо следовать директивам Евросоюза неправильно", — сказал он.
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По словам Саакашвили, если копировать законы богатых стран, это только ухудшит ситуацию в Украине.
"В Украине есть 300 человек Европейской миссии правовой помощи, которые пишут украинские законы. Ребята, если мы напишем такие же законы, как в Австрии и Швеции, мы не будем жить, как там. Мы будем жить еще хуже. Давайте хотя бы писать такие законы, как в Австрии, когда она была такой же бедной как Украина. Наши чиновники научились это неправильно интерпретировать в случаях, когда не хотят ничего делать. А европейцы этому радуются", — сказал он.
Ранее Саакашвили назвал реформу номер один для Украины.