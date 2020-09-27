16:04, Сегодня

Коронавирус может иметь нетипичные симптомы — врач назвала признаки Семейный врач рассказала, какие признаки коронавируса могут быть похожи на ОРВИ

Количество обращений к врачам с подозрением на COVID-19 в Украине увеличивается. Об этом рассказала семейный врач Дина Крылова в эфире канала "Украина 24".

"Бывают очень часто нетипичные проявления коронавирусной инфекции. Чаще всего мы рассматриваем типичные проявления коронавируса, такие как повышенная температура тела, и важно отметить, что она тяжело поддается коррекции. Это кашель, затрудненное дыхание, одышка, потеря чувств вкуса и нюха, общая слабость. Продолжительность этих симптомов индивидуальна. Также могут быть и нехарактерные симптомы, более присущие ОРВИ — насморк, боль в горле, головная боль, гастроэнтерологические проявления, такие как боль в животе, тошнота, диарея. Поэтому сейчас очень важно врачам рассматривать всех пациентов как потенциально коронавирусных", — сказала она.

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Врач добавила, что многие переносят вирус, сами не подозревая этого.

"У 80% заболевших коронавирусом — это статистика МОЗ Украины и ВОЗ — бессимптомное или легкое течение болезни. Поэтому с большой вероятностью человек может и не подозревать, что заболел, и заражать окружающих. Мы должны максимально думать и заботиться об уязвимых категориях населения", — сказала она.

Ранее нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал, готова ли Украина ко второй волне коронавируса.