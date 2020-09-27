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"Что-то упало на него": мать выжившего курсанта с Ан-26 рассказала, что помнит сын Самочувствие выжившего Вячеслава Золочевского удовлетворительное, с ним работает психолог

курсант Золочевский Ан-26

Мать Вячеслава Золочевского — единственного курсанта, выжившего в крушении самолета Ан-26 в Чугуево — рассказала о его самочувствии в эфире канала "Украина 24".

"Самое главное - он эту ночь спал. Это для меня очень важно. У него и самочувствие нормальное, самое главное – нет никакого критического состояния, для меня важно, чтобы ребенок был здоров и шел на поправку. В первую очередь проходит лечение – это уколы, капельницы. Постоянно за ним смотрят, делают перевязку. Психолог приходит, сейчас все нужно держать под контролем. Славик очень сильный, он уверен и держится, я им горжусь. Как будет дальше – мы подождем, сейчас это очень больная тема", — сказала она.

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Женщина рассказала, что ее сын помнит о крушении самолета.

"Очень страшно все это вспоминать, и, наверное, все это еще долго останется перед глазами – когда падает самолет. Славик в это время был без сознания, и что-то упало на него, он пришел в себя. Это просто чудо, просто невероятно, что такое могло произойти. Но он не понимал, что это реальность, может, просто думал, что это компьютерная игра. Он начал трогать свои руки, и понял, что это действительно горит самолет. Он начал оттуда выкарабкиваться и увидел горящего курсанта, кинулся его тушить и оттягивать оттуда, жар был очень большой", — сказала она.

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Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба — всего 27 человек. Двое человек выжили, однако один из них позже скончался в больнице.