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Обороноспособность важнее всего: Борис Колесников назвал единственный способ укрепить армию Борис Колесников рассказал о проблемах с техникой в ВСУ и предложил способ модернизации

Украинскую военную авиацию необходимо модернизировать. Об этом рассказал бывший вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в эфире канала "Украина 24", комментируя авиакатастрофу Ан-26 в Харьковской области, в которой погибли 26 человек.

"Вы знаете, как называют ВСУ в сети? ССП — "советское свежепокрашеное". Уже шесть лет нет никакого Януковича, который четыре года всего был президентом. У Украины есть, у "Антонова", Ан-178, новейшая машина, которая уже шесть лет представлена на мировых авиасалонах и вызывает восхищение. Когда "антоновским" специалистам задают вопрос, сколько у Вооруженных сил Украины таких самолетов, потенциальные покупатели задают, они разводят руками и говорят: "Пока нет, пока обсуждается", — сказал он.

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Колесников рассказал, во сколько обходится такой самолет и где можно взять деньги на то, чтобы купить их для украинской армии.

"Такая машина стоит плюс-минус 30 млн долларов. Даже в нынешнем состоянии "Антонов" может выпускать по 10 таких самолетов в год. Это 300 млн долларов. Сокращайте 50 тысяч налоговых инспекторов с таможенниками, 25 тысяч работников СБУ, которые чистые коммерсанты уже и никакого отношения к безопасности не имеют, из 19 тысяч прокуроров сокращайте 17. Сто млрд гривен можно найти на оборону даже внутри украинского бюджета. Кроме того, был достаточно тяжелый транспортник Ан-70, новая машина, которая признана во всем мире, и только отсутствие такой машины в рядах Вооруженных сил Украины не дает ей выйти на внутренний рынок. Была замечательная машина Ан-140, которую вполне можно использовать в учебных целях", — сказал он.

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По словам Колесникова, модернизировать армию будет стоить больших денег, но это необходимо.

"Экипаж сам по себе подготовить стоит больших денег. Ан-178 — это два человека экипажа. В таких машинах, как Ан-26, которые выпущены 43 года назад, экипаж 4-5 человек. То есть только большое вливание денег... Ведь обороноспособность — превыше всего. Есть историческая поговорка: Если вы отказываетесь кормить свою армию — будете кормить чужую. Только большие деньги на модернизацию вытащат украинскую армию из ямы, в которой она оказалась. Спускайтесь на землю, господа министры, правительство, и давайте оборонный заказ. В военно-транспортной авиации мы одни из лучших в мире", — сказал он.

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Напомним, вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба — всего 27 человек. Двое человек выжили, однако один из них позже скончался в больнице.