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Возможен ли теракт: военный обозреватель прокомментировал гибель Ан-26 Около 95% авиакатастроф возникают по трем причинам, считает эксперт

Самолет Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области, упал не в результате теракта, причиной могли стать технические проблемы.

Об этом военный эксперт Алексей Арестович сказал в эфире канала "Украина 24".

"Я сам летаю на самолетах малой авиации, и могу сказать, что летное происшествие – это обычно либо технический фактор, либо ошибка экипажа, либо все вместе. 95% причин укладывается в эти три", - сказал военный эксперт.

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По мнению Арестовича, имела место техническая неисправность.

"Не думаю, что в этом случае мы найдем что-то такое, что отличается, теракт. Скорее всего, это техническая ошибка. На видео видно, что самолет шел по глиссаде, до полосы оставалась минута, и его резко повело вправо. Это означает только одно – техническая неисправность, с которой экипаж не справился", - сказал Арестович.

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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" бывший глава Службы безопасности Украины, народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко рассказал, что после катастрофы Ан-26 главной задачей является идентификация тел всех погибших.