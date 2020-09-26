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Россия использует катастрофу Ан-26 против Украины - эксперт раскрыл детали На любые трагедии в Украине Кремль реагирует специальными информационными операциями, отметил эксперт

Спецслужбы России после аварии самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области, запустят информационную операцию, чтобы дискредитировать украинскую программу авиастроения.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" основатель Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин.

"Последние 6 лет я постоянно отслеживаю, что любая трагедия на территории Украины вызывает последующее проведение специальных информационных операций против нашего государства со стороны Кремля. Это не ново, это происходит постоянно. Это происходило в январе, когда мы потеряли самолет авиакомпании МАУ. Очевидно, что как только произошла трагедия на территории Харьковской области, сразу все ресурсы, подконтрольные Главному разведывательному управлению Министерства обороны РФ, начали работать информационно", - заявил эксперт.

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Золотухин отметил, что по различным программам авиастроения в Украине происходят довольно существенные переговоры относительно самолетов "Антонов". В частности, среди них программа продажи самолетов Ан-178 в Перу.

"Учитывая это, любая дискредитация летного состава, технического состояния самолетов, которые находятся на территории Украины, любая информация о том, что Украина - это failed state (несостоявшееся государство - ред.) и не может справиться с обслуживанием собственной техники, будет распространяться подконтрольными российским органам различными площадками", - рассказал он.

По словам эксперта, именно поэтому "нужно быть крайне осторожным с любыми суждениями, с любой информацией".

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Напомним, ранее очевидец авиакатастрофы в Чугуеве Дмитрий Дробот в эфире телеканала "Украина 24" рассказал об обстоятельствах трагедии.