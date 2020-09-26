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Были проблемы при посадке – очевидец о катастрофе Ан-26 Самолет взорвался уже после столкновения с землей

Cамолет Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области, взорвался не в воздухе, а уже после падения на землю.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" очевидец авиакатастрофы Дмитрий Дробот.

"Я работал в Харькове, вечером возвращался назад, и через 10 минут после того, как это случилось, уткнулся в пробку, которая образовалась после аварии. Прошел вперед еще до того, как было оцеплено место трагедии, и фактически все видел своими глазами – тушение пожара и все, что там происходило, как забирали первого парня, который обгорел, его потушили огнетушителями", - сообщил Дробот.

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По словам очевидца трагедии, он также пообщался со своими знакомыми, которые видели момент падения самолета и слышали, как он садился.

"Насколько я понял, у него были проблемы при посадке. Он не взорвался в воздухе, он упал и потом взорвался. Это со слов многих людей", - сказал он.

Дробот отметил, что Государственное бюро расследований уже обратилось к очевидцам падения Ан-26.

"Возможно, будут какие-то записи. Я видел, что ходили сотрудники и опрашивали водителей машин на дороге. Думаю, это такой частично пиар. Сколько бы мои знакомые и я ни писали о разных событиях – никто не обращается, никто не понимает, что происходит", - добавил он.

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Отметим, спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы в Харьковской области тела 25 погибших. Еще один человек умер в больнице и один выжил.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о технических характеристиках самолета, который разбился под Харьковом.