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"Оставалось чуть-чуть до пенсии": подробности о погибшем члене экипажа Ан-26 Друг погибшего прокомментировал обстоятельства трагедии

Одним из летчиков, погибших во время падения военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области, был старший бортовой радист Евгений Иванов.

Михаил Евдокимов, друг погибшего, в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал обстоятельства трагедии.

"Мы одноклассники, учились в школе, потом служили вместе. Он продолжал служить, я ушел на пенсию. Хобби было – играли в хоккей вместе, дружили", - рассказал Евдокимов.

Иванову было 42 года, ему "оставалось чуть-чуть до пенсии". У него остался 12-летний сын, жена, мать, сестра – большая дружная семья, сообщил друг погибшего.

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Евдокимов рассказал, что был на месте катастрофы буквально через 20 минут после того, как самолет упал:

"Страшно было, смотреть нечего, все сгорело... Жалко ребят, второй курс, по 19-20 лет, все молодые, Женька самый древний "мастодонт", остальным наверное и 30 нет".

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Отметим, спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы в Харьковской области тела 25 погибших. Еще один человек умер в больнице и один выжил.

Президент Владимир Зеленский обсудил с высшим руководством Министерства обороны и правоохранительных органов катастрофу военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области и инициировал масштабные проверки в оборонной отрасли.