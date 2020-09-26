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Экс-нардеп о трагедии в Чугуеве: Россия делала попытки организовать подобное Украинская контрразведка, по словам Тетерука, раскрыла много попыток диверсий ФСБ

Андрей Тетерук, бывший командир добровольческого батальона «Миротворец» и экс-народный депутат, комментируя ужасную трагедию с Ан-26 в Харьковской области, обратил внимание на возможную причастность России.

«Россия неоднократно, десятки раз пыталась с помощью агентов ФСБ осуществлять диверсии вблизи аэродромов, и украинская контрразведка, благодаря заблаговременным действиям, останавливала и закладки бомб в украинские самолеты, и попытки даже угнать военные самолеты на территорию РФ, или совершать другие диверсии, которые приводили бы к подобным катастрофам», - отметил бывший военный.

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По словам Тетерука, есть еще один важный момент.

«И что нельзя игнорировать - несмотря на многочисленные скандалы с импортозамещением, оборонная промышленность на сегодняшний день обеспечивается российскими комплектующими сомнительного производства... Наша бронетехника продолжает пополняться российскими комплектующими. Это является одним из факторов дальнейших угроз для боеспособности наших подразделений», - отметил он.

Напомним, в Чугуеве Харьковской области 26 сентября спасатели обнаружили 25 тел погибших, один человек умер в больнице и один выжил.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о технических характеристиках самолета, который разбился под Харьковом.