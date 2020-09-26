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Катастрофа Ан-26 - у Авакова рассказали, что происходит на месте трагедии Комиссия, созданная президентом, изучает обстоятельства катастрофы

Территория вблизи военного аэродрома в Чугуеве Харьковской области, где накануне разбился самолет Ан-26, окружена полицией, правоохранители проводят следственные действия.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Иван Варченко

"После катастрофы Национальная полиция и Госслужба по чрезвычайным ситуациям быстро выполнили свою работу. К сожалению, это не спасло людей, которые погибли... На данный момент территория, для того, чтобы можно было провести следственные действия, оцеплена, следователи работают. А граждане имеют возможность передвигаться, объезжая место трагедии", - сказал советник главы МВД.

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По его словам, специальная комиссия, созданная президентом, изучит все детали и обстоятельства этой катастрофы.

"Но понятно, что окончательно правоохранители поставят точку после изучения черных ящиков и людей, которые были причастны к обслуживанию этого полета", - отметил Варченко.

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Отметим, спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы в Харьковской области тела 25 погибших. Еще один человек умер в больнице и один выжил.

Президент Владимир Зеленский обсудил с высшим руководством Министерства обороны и правоохранительных органов катастрофу военного самолета Ан-26 в Чугуеве Харьковской области и инициировал масштабные проверки в оборонной отрасли.