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Авиакатастрофа под Харьковом - появились подробности о пилоте самолета В ВСУ ожидают, что причина трагедии станет известна в ближайшее время

Пилот военного самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области, имел большой опыт полетов.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Версий может быть очень много. У нас на месте работает специальная комиссия, авиационно-техническая лаборатория. Специалисты, которые выехали из Винницы, будут исследовать. Насколько была информация, на самолете есть бортовые самописцы. Они будут изъяты с самолета и расшифрованы переговоры группы руководства полетов с экипажем. Думаю, в ближайшее время мы узнаем, что именно произошло", - рассказал он.

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Комментируя информацию о якобы неопытности пилота самолета, Игнат заявил:

"Пилот - летчик второго класса. У него было около 720 часов налета. Это летчик, имеющий большой опыт полетов в таких условиях".

Напомним, в Чугуеве Харьковской области 26 сентября спасатели обнаружили 23 тела погибших при крушении военного самолета Ан-26, два тела еще ищут, один человек умер в больнице и один выжил.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о технических характеристиках самолета, который разбился под Харьковом.