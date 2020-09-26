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Катастрофа Ан-26 под Харьковом: эксперт оценил первую версию трагедии Самолет, на котором летели курсанты, был очень устаревшим, но надежным

Военный эксперт Михаил Жирохов в эфире телеканала "Украина 24" оценил версию технической неисправности самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области.

"К сожалению, учебные части, как и весь состав Воздушных сил, имеют на вооружении очень устаревшую технику. Но это не значит, что именно техника была основной версии этой катастрофы. По моим данным, командир экипажа успел доложить на землю, у него отказал левый двигатель. Во всех воздушных силах существует такая логика - чем больше начинают летать, тем больше, к сожалению, самолетов падает. Это международная практика", - заявил он.

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В то же время, оценивая технические характеристики самолета Ан-26, эксперт отметил:

"Это надежная техника, которая работает в любых условиях, требует минимум обслуживания. Она изготовлялась только на заводах "Антонова". Наши самолеты проходят капитальный и средний ремонт на территории Украины".

Также Жирохов отметил, что на учебные самолеты приходится большая нагрузка.

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Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о технических характеристиках самолета, который разбился под Харьковом.