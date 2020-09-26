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Гибель курсантов под Харьковом: эксперт обратил внимание на важный момент "Там аппаратура стоит для подготовки курсантов-штурманов, и всего рабочих 14 мест"

Эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий, комментируя авиакатастрофу под Харьковом, обратил внимание на то, что курсантов в самолете было много.

«Скажите мне, пожалуйста, самолет, который предусматривает 14 курсантов на борту с аппаратурой, штурманов - почему там их 30 оказалось?», - сказал он.

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Он уточнил, что дело именно в техническом оснащении самолета.

«Там аппаратура стоит для подготовки курсантов-штурманов, и всего рабочих 14 мест. Если это самолет, который готовил именно курсантов штурманов», - добавил эксперт.

Как известно, 25 сентября под Харьковом, недалеко от города Чугуева разбился самолет с курсантами Авиационного института. Найдены 23 тела погибших, еще двоих ищут, двоим курсантам удалось выжить.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о технических характеристиках самолета, который разбился под Харьковом.