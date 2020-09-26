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Трагедия под Харьковом: Геращенко сообщил последние подробности Незадолго до авиакатастрофы пилот докладывал о неполадках в двигателе

В Чугуеве Харьквской области 26 сентября спасатели обнаружили 23 тела погибших при крушении военного самолета Ан-26, 2 человека выжили, 2 тела еще ищут.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Место трагедии находится буквально на трассе Харьков-Чугуев. В настоящий момент продолжается разбор завалов на месте трагедии, найдено 23 тела погибших, два человека выжили, еще двоих мы ищем. Продолжается поиск черных ящиков самолета. Только после того, как они будут расшифрованы, можно говорить о полной картине происходящего", - сказал Геращенко.

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По его словам, предварительно известно, что в этот день самолет Ан-26 выполнял стандартные тренировочные полеты.

"По плану он должен был порядка 10 раз подняться с курсантами Академии Воздушных сил имени Кожедуба, молодыми штурманами, которые отрабатывали посадки самолета. Самолет 5-6 раз поднимался в воздух и садился на аэродром. Летчик был опытный, он знал этот аэродром как свои пять пальцев. После пятого или шестого взлета летчик сообщил диспетчеру, что у него есть неполадки в левом двигателе. Однако оставался достаточно спокойным и собирался заходить на посадку на одном двигателе, что является штатной ситуацией. Однако через 8-9 минут, получив разрешение на посадку, что-то произошло, что самолет рухнул, не долетев 2 км до взлетно-посадочной полосы", - сказал заместитель главы МВД.

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Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о технических характеристиках самолета, который разбился под Харьковом.