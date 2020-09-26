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Мать курсанта, который выжил в катастрофе: "Высота была маленькой для прыжка с парашютом" "Вчера он позвонил в 4 дня, говорит, у меня полеты с 6 до 9 вечера. Он был счастлив, он ждал этих полетов"

Мама курсанта Вячеслава Золочевского Ирина, который выжил в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом, рассказала о своем сыне и его состоянии.

"Вчера он позвонил в 4 дня, говорит, у меня полеты с 6 до 9 вечера. Он был счастлив, он ждал этих полетов… Вечером я увидела информацию о том, что произошла катастрофа, я не знала, что мне делать. Мне было очень тяжело…", - рассказала Ирина.

По словам женщины, ее сын учится на 3-м курсе, на штурмана.

"В этом году это был уже не первый полет, он уже налетал 5 часов. Для него это уже серьезно, и он ждал каждого часа, каждого полета… Он говорил вначале, что техника не готова, что там что-то с керосином… Говорил, как будет все готово, у нас будет полет", - говорит она.

Ирина сообщила, что она уже видела сына в госпитале:

"Меня пустили, ребенка я увидела на минутку, он немножко в сознании, голову приподнял… А сейчас я пойду, поговорю с врачом, узнаю, в каком он состоянии. Он прыгал с самолета, на лету, высота была уже не та, чтобы раскрылся парашют. Он прыгал с горящего самолета".

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о технических характеристиках самолета, который разбился под Харьковом.