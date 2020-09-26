00:53, Сегодня

Падение самолета в Чугуеве - Арестович дал прогноз насчет расследования Выяснять причины и обстоятельства авиакатастрофы буде специальная комиссия

Официальное расследование причин авиакатастрофы самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области, может растянуться на годы, однако в Украине узнают причину трагедии уже через несколько месяцев.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" военный обозреватель Алексей Арестович.

"Расследование авиационных катастроф - это дела, которые могут длиться годами. Это не так просто. Но это произошло на нашей территории и черные ящики у нас в руках", - отметил эксперт.

Читайте также: Это страшный удар - журналист о трагедии под Харьковом

На вопрос, почему нельзя в быстрые сроки установить причины, Арестович отметил:

"Сама процедура занимает много времени, так как это сообщение в соответствующие международные учреждения авиационной безопасности. И там формальный вердикт выносится по всем правилам. И это занимает время. Чисто международная бюрократия. Потому что любое авиационное происшествие имеет сразу статус международного в том смысле, что весь мир должен о нем знать. Это никогда не имеет национального уровня, всегда выходит на более высокий. И пока там будет сделано соответствующее резюме, могут пройти годы. А мы в Украине будем знать раньше. И, может, даже раньше, чем через три месяца".

В свою очередь, пресс-секретарь Минобороны Украины Светлана Павловская в эфире телеканала "Украина 24" сообщила о создании государственной комиссии, которая будет выяснять причины и обстоятельства авиакатастрофы.

"В состав этой комиссии вошел министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, глава МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Эту комиссию возглавляет вице-премьер Олег Уруский. Непосредственно на месте событий работает соответствующая группа, в нее входят главный инспектор МО, командующий воздушных сил, а также начальник ГУ военного правопорядка", - рассказала Павловская.

По ее словам, на месте трагедии работают "ответственные лица, которые осуществляют взаимодействие между родственниками, заинтересованными, теми, кто имеет отношение к погибшим и пострадавшим".

Читайте также: Авиакатастрофа под Харьковом - экс-глава СБУ назвал первоочередные шаги власти

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о технических характеристиках самолета, который разбился под Харьковом.