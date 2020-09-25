23:43, Вчера

Падение самолета под Харьковом - эксперт рассказал, как будут расследовать трагедию Расследование будет состоять из двух стадий, отметил Богдан Долинце

Украина имеет технические возможности для того, чтобы расшифровать черные ящики военного самолета Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области 25 сентября. Расследование обстоятельств трагедии может длиться до года.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" авиационный эксперт Богдан Долинце.

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На вопрос, как будут расследовать обстоятельства трагедии, Долинце ответил:

"Первая стадия - это будет расследование самого авиационного происшествия, а вторая составляющая - это будет определение, что к нему привело. Или это были субъективные факторы, или это были независимые от людей факторы. После этого будут приняты меры, чтобы такая трагедия никогда не повторилась. А с другой стороны, если будут найдены какие-то нарушения, то следующий шаг будет - определение ответственности тех или иных лиц".

Комментируя расшифровку бортовых самописцев, эксперт отметил:

"Если говорить об оборудовании, то в Украине есть необходимые лаборатории. Украина может расшифровывать самописцы и иностранных самолетов. С точки зрения технических возможностей, у нас все есть, специалисты тоже есть. Здесь только вопрос - найти эти самописцы, определиться с их состоянием, создать соответствующую комиссию".

По его словам, расследование, которое будет включать подробный отчет о событии, может занимать до года.

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Напомним, ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате катастрофы самолета погибли 22 человека, продолжаются поиски четырех человек, двое - в тяжелом состоянии в больнице.