23:11, Сегодня

"Такие летают даже в США": эксперт о самолете, который разбился под Харьковом Самолет Ан-26 пользуется популярностью из-за своей надежности, отметил Богдан Долинце

Военный самолет Ан-26, который разбился в Чугуеве Харьковской области, несмотря на большой возраст, считается надежным и используется во многих странах мира.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" авиационный эксперт Богдан Долинце.

"В первую очередь, делать выводы, что произошло, еще рано. Необходимо дождаться предварительной работы комиссии, которая будет расследовать эту авиационную катастрофу. А первое, что следует сказать, что это большая трагедия, в частности для ВСУ, потому что вообще авиационный персонал, который находился на борту - это люди, которые длительное время проходили подготовку. Это высококвалифицированные специалисты, которых будет практически невозможно заменить, которых готовили длительное время для того, чтобы они могли выполнять боевые задачи", - отметил Долинце.

Читайте также: Это страшный удар - журналист о трагедии под Харьковом

Эксперт также прокомментировал информацию, что самолету, который разбился, было 43 года.

"Этот самолет (Ан-26 - ред.) выпускался почти 20 лет. Было выпущено более 1000 самолетов, что на самом деле является очень большим показателем. Самолет используется не только Украиной, а разными странами мира. Эти самолеты летают даже в США. Этот самолет является надежным. Даже китайцы пробовали скопировать и выпускать свою модель, которая была похожа на этот самолет. С точки зрения возраста, такие самолеты в первую очередь измеряются не столько им лет, а непосредственно количеством полеточасов и теми процедурами, которые он проходил", - заявил он.

Напомним, ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате катастрофы самолета погибли 22 человека, продолжаются поиски четырех человек, двое - в тяжелом состоянии в больнице.