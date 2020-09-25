Это страшный удар - журналист о трагедии под Харьковом
"Это ужасная трагедия, беспрецедентная для украинской авиации"
Известный журналист Юрий Бутусов назвал трагедию под Харьковом, где вблизи города Чугуев разбился самолет Ан-26 с курсантами, страшным ударом.
"Это ужасно - то, что мы сейчас услышали. Я думаю, перед тем, как все это обсуждать, нужно узнать официальную позицию, заявление. Погибли... Это ужасная трагедия, беспрецедентная для украинской авиации. То, что мы сейчас услышали (от Антона Геращенко - ред.), это сплошной ужас. Это очень большое количество людей. Действительно для Университета воздушных сил это просто страшный удар. Это страшная потеря для всех нас", - отметил он.
По словам Бутусова, надо дождаться официального заявления по этому событию.
"Сейчас, кроме сочувствия, думаю, нецелесообразно что-то говорить", - отметил Бутусов.
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Напомним, ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате катастрофы самолета погибли 22 человека, продолжаются поиски четырех человек, двое - в тяжелом состоянии в больнице.