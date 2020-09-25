"ХАРД с Влащенко": гость студии - Борис Колесников

Главные темы эфира - восстановление Донбасса и судьба спорта в Украине

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Борис Колесников

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - вице-премьер-министром по вопросам Евро-2012, предпринимателем и политиком Борисом Колесниковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • - Восстановление Донбасса: сколько времени потребует реинтеграция?
  • - Государственный бюджет-2021: что ждет страну?
  • - Кто поддержит спорт в Украине: государство или меценаты?

Смотрите 28 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

Источник Украина 24 Теги Борис Колесников Наталья Влащенко