"ХАРД с Влащенко": гость студии - Борис Колесников
Главные темы эфира - восстановление Донбасса и судьба спорта в Украине
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - вице-премьер-министром по вопросам Евро-2012, предпринимателем и политиком Борисом Колесниковым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- - Восстановление Донбасса: сколько времени потребует реинтеграция?
- - Государственный бюджет-2021: что ждет страну?
- - Кто поддержит спорт в Украине: государство или меценаты?
Смотрите 28 сентября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".