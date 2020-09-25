17:59, Сегодня

Ощущается рука Кремля - эксперт об атаке хакеров на Нацполицию В Украине до сих пор нет национальной системы кибербезопасности, отметил эксперт

В скандале со взломом сайта Национальной полиции, где был обнародован фейк о гибели в Украине американских военных, видна "рука Кремля".

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" специалист по информационной безопасности Константин Корсун.

"К сожалению, у нас до сих пор нет национальной системы кибербезопасности и даже нет признаков и предпосылок, что она начала строиться. У нас есть несколько ведомств, которые перетягивают на себя это одеяло, деньги и полномочия, но по факту никто ни за что не несет ответственности и фактически нет единого центра координации, центра принятия решений", - отметил эксперт.

Читайте также: Запрет российских сайтов: эксперт заявил, что Украина опоздала

На вопрос, будет ли расти киберугроза в связи с приближением местных выборов в Украине, Корсун сказал:

"Да, велика вероятность наступления таких событий. Я не думаю, что взломают сайт ЦИК, он довольно неплохо защищен, хотя всякое может быть. Но, я думаю, массовые усилия будут направлены как раз на массовую дезинформацию. Буквально вчера были взломаны сайты региональных подразделений Нацполиции и размещены очень качественные, очень профессиональные фейки, направленные на дискредитацию военных учений Rapid Trident-2020. В данном случае все указывает на то, что это государство-агрессор и его кибервойска, потому что больше никому это не может быть выгодно".

Читайте также: Украина проигрывает России в важном элементе гибридной войны – политолог

На вопрос, идет ли речь о диверсии, он ответил:

"Абсолютно так. Техническое расследование подтвердит это, я уверен. Это качественно скоординировано, срежиссировано, здесь рука Кремля ощущается в полный рост".

Напомним, 23 сентября на сайте ГУ Нацполиции Херсонской области появилось сообщение о гибели американских военных советников во время военных учений в Украине. Позже в полиции опровергли эту новость и заявили о кибератаке.

Ранее эксперт по кибербезопасности Дмитрий Снопченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, кто чаще всего подвергается кибератакам в Украине.