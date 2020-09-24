23:06, Сегодня

Оккупация Крыма: экс-нардеп объяснил, в чем была главная проблема Украины Андрей Тетерук рассказал о плачевном состоянии украинской армии в 2014 году

Ни одна украинская власть к 2014 году ничего не сделала для того, чтобы укрепить армию. Об этом заявил экс-нардеп Андрей Тетерук в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос, почему Украина не смогла защитить Крым от оккупации.

"Для того, чтобы правильно оценивать ситуацию, которая сложилась в стране на февраль 2014 года, на 20 февраля, когда началась российская оккупация Крыма, нужно глубже понимать ситуацию, которая складывалась с начала возобновления независимости нашей страны. Ни один президент не делал ничего как верховный главнокомандующий для усиления возможностей Вооруженных сил выполнять задачи по назначению", — заявил он.

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Бывший нардеп вспомнил о том, как распродавалось военное имущество.

"Когда Верховная Рада 8-го созыва проводила временную следственную комиссию, оценивая, сколько было распродано военной техники, единиц вооружения, цифры просто поражали – это десятки тысяч единиц вооружения, уничтоженная система ПВО, тысячи единиц бронетехники, вертолетов, самолетов и всего того, чем владело наше государство с 1991 года", — сказал он.

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